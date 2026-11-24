Finalizaron los Juegos Deportivos Pampeanos
Con un medallero que quedó repartido como nunca antes, finalizaron este lunes los nuevos Juegos Deportivos Pampeanos (JPD) en Santa Rosa, con el tercer y último módulo que involucró a 10 disciplinas para completar las 24, organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa.
La competencia reunió a chicos y chicas de 11 a 16 años de diferentes localidades de esta Provincia. El nuevo programa de los JDP incluyen deportes individuales olímpicos con el objetivo de que las pequeñas localidades a las que le resultaba armar equipos también tuvieran la posibilidad de participar de este certamen. Y el objetivo cumplió con creces la nueva propuesta que comenzó a gestarse desde que inició el programa La Pampa Olímpica.
El pasado sábado se compitió en ciclismo, gimnasia artística, judo, levantamiento olímpico, patín artístico, tenis, tiro deportivo y escalada; mientras que durante los tres días del feriado tuvo acción el atletismo.
Luego de los resultados en cada uno de los deportes, se repartieron un total de 112 medallas de oro, 105 de plata y 88 de bronce. Un total de 40 localidades ganaron preseas, fiel reflejo de la buena participación que tuvieron en esta edición de los Juegos.
En el podio quedó Santa Rosa con 81 medallas (33 de oro, 29 de plata y 19 de bronce). Segundo quedó General Pico con 36 (12 de oro, 14 de plata y 10 de bronce) y tercero fue Toay (12 de oro, 7 de plata y 7 de bronce).
La ciudad de General Acha fue quinta con 21 preseas (8 de oro, 6 de plata y 7 de bronce), Catriló quedó sexto con 12 (7 de oro, 3 de plata y 2 de bronce), sexto Alpachiri con 15 (5 de oro, 6 de plata y 4 de bronce), séptimo Bernasconi con 13 (5 de oro, 5 de plata y 3 de bronce), octavo 25 de Mayo con 10 (5 de oro, 2 de plata y 3 de bronce), noveno Eduardo Castex (3 de oro, 2 de plata y 4 de bronce) y décimo Ceballos (3 de oro, 1 de plata y 5 de bronce). Cabe resaltar que en total 40 localidades alcanzaron medallas.
Resultados
Algunos de los resultados fueron: Levantamiento olímpico femenino: 1) Catherina Ordoñez Sánchez (General Pico), 2) Luz González (Santa Rosa), 3) Kiara Corbalán (Uriburu). Masculino: 1) Bautista Andrade (Santa Rosa).
Gimnasia artística femenina: 1) Martina Villegas (Catriló), 2) Isabella Berazadi (General San Martín), 3) Rosario Muñoz (Catriló).
Gimnasia masculina: 1) Bruno Emanuel Peralta Gatica (General Pico), 2) Danilo Camino (Catriló), 3) Lorenzo Peña (General Pico).
Gimnasia por equipos femenino: 1) Catriló, 2) San Martín, 3) General Pico. Equipos masculino: 1) General Pico, 2) Tomás Manuel de Anchorena, 3) Catriló.
Judo masculino: 1) Jeremías Astudillo (Eduardo Castex), aventajando Francisco Fernández (Santa Rosa), 3) Alvaro Tejo (Toay). Femenino: 1) Fátima Olguín (Santa Rosa), 2) Celina Rocco (Santa Rosa) e Iara Ponce (Santa Rosa).
Escalada femenina ganó: 1) Rocío Weinmeiter, 2) Fátima Vega, 3) Sofía Ciampoli.
Escalda masculina: 1) Lautaro Santos (Santa Rosa), 2) Pedro Bortagaray (Santa Rosa) y Máximo Ortega (Santa Rosa).
Tenis, singles femenino: 1) Martina Alvarez (Toay), 2) Victoria Romero (Toay), 3) Luana Moyano.
Singles masculino: 1) Benjamín Casez (Santa Rosa), Siro Vicens (Santa Rosa), 3) Francisco Maruelli (Eduardo Castex).
Tenis, dobles femenino: 1) Alvarez-Romero (Toay), 2) Mercedes Maruelli-Moyano (Eduardo Castex). Dobles masculino: 1) Ignacio Gravier-Juan Guiñez (Toay), 2) Francisco Maruelli-Felipe Rajo (Eduardo Castex), 3) Casez-Vicens (Santa Rosa).
Tiro deportivo femenino: 1) Xiara Aguayo Sánchez (Bernasconi), 2) Catalina Obholz (Bernasconi). Masculino: 1) Juan Moreno (Eduardo Castex), 2) José Valentín Siben (Bernasconi), 3) Alexander Farid Ertel Iglesias (Santa Rosa). Equipo masculino: 1) Esteban Boiero-Juan Moreno (Eduardo Castex), 2) José Valentín Siben-Jonathan Neiman Fuhr (Bernascono), 3) Tomás Suárez Popp-Mateo Flaherti (La Reforma). Equipo femenino: 1) Catalina Obholz-Xiara Aguayo Sánchez (Bernasconi).
Equipo mixto: 1) José Valentín Siben-Aguayo Sánchez (Bernasconi), 2) Jonathan Neiman Fuhr-Catalina Obholz (Bernasconi).
Lucha Olímpica masculina hasta 45 kilos: 1) Pablo Juárez (Toay), 2) Alexis Rivero (General Pico). Hasta 65 kilos: 1) Gerónimo Juárez Cejas, 2) Dilan Lescano (Realicó), 2) Bastian Lescano (Realicó).
Lucha femenina hasta 45 kilos: 1) Lourde Juárez (Toay), 2) Melody Slulmeister. 45 a 55 kilos: 1) Luana Nieto (La Reforma), 2) Emma Laucero Quiroga (Realicó), 3) Zahira (Toay). 55 a 65 kilos: 1) Natasha Demarchi (Realicó).
Patín artístico femenino, individual: 1) Luz Berardi Maldonado, 2) Margarita Lluch (Toay), 3) Sol Caldera Fiore (Realicó). Por equipos: 1) General Pico (Gatica-Sánchez-Minetti-Muño), 2) Toay (Lluch-Abraham-Cejas-Vigne), 3) Santa Rosa (Berardi-Amoresano Palma-Berhongaray-Rivera).
Ciclismo
Crono masculino 550 metros: 1) Amadeo Lluch (Toay), 2) Thiago Bruno (General Acha), 3) Amadeo Lluch (Toay). 3.300 metros en circuito: 1) Lucas Agustín Ruiz Manzi (General Acha), 2) Angel Avellá Funes (General Acha), 3) Amadeo Lluch (Toay).
Eliminación 200 metros: 1) Lucas Ruiz Manzi (General Acha), 2) Thiago Bruno (General Acha), 3) Amadeo Lluch (Toay).
Masculino habilidad: 1) Amadeo Lluch (Toay), 2) Lucas Ruiz Manzi (General Acha), 3) Dante Torino Basso (Santa Rosa).
Crono femenino 550 metros: 1) Emilia Lihour (25 de Mayo), 2) Martina Ortiz (General Pico), 3) Martina Conte (General Acha).
Eliminación femenina 200 metros: 1) Emilia Lihour (25 de Mayo), 2) Martina Conte (General Pico), 3) Martina Ortiz (General Pico).
Habilidad femenina: 1) Emilia Lihour (25 de Mayo), 2) Martina Ortiz (General Pico), 3) Martina Conte (General Acha).
Localidades
Las localidades que tomaron parte del tercer módulo de los JDP fueron: Adolfo Van Praet, Alpachiri, Arata, Bernasconi, Catriló, Ceballos, Chacharramendi, Colonia Santa Teresa, Eduardo Castex, General Acha, General Campos, General Pico, General San Martín, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Reforma, Macachín, Metileo, Miguel Riglos, Parera, Puelches, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Relmo, Santa Rosa, Speluzzi, Telén, Toay, Tomás Manuel Anchorena, Trenel, Uriburu y 25 de Mayo.