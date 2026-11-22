Embajador Martini será escenario de la primera edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que se realizará el sábado 28 de noviembre desde las 18:30. La propuesta incluirá desfile de carrozas, acto central y un espectáculo musical en el Parque Los Caldenes, con la participación de artistas regionales y nacionales.

Embajador Martini se prepara para vivir un acontecimiento histórico con la realización de la primera edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a partir de las 18:30.

La jornada comenzará con el tradicional desfile de carrozas, continuará con el acto central y tendrá su cierre en el Parque Los Caldenes, donde se desarrollará un espectáculo musical con una destacada grilla de artistas regionales y nacionales. Una propuesta que busca celebrar las raíces, reconocer el legado de las distintas colectividades y poner en valor la identidad cultural de la localidad.

La presentación se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del Saúl Echeveste; la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi y el intendente de la localidad, Ariel Bogino, junto a su equipo de trabajo.

Echeveste remarcó que «entendemos a cada una de estas fiestas como una posibilidad de volver a nuestras raíces, es una oportunidad también para mostrar el gran potencial de los bailes y comidas típicas de los diferentes inmigrantes que vinieron a nuestro país y es importante también para resaltar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y generar un circuito económico importante en dicha localidad y en la región”.

Por último felicitó al equipo de trabajo “por apostar una vez más, como desde el inicio de su gestión, a la cultura, al turismo, a los eventos sociales que son muy importantes en tiempos difíciles. Seguir realizando eventos populares que le den en definitiva una alegría a la gente”.

Mientras que el intendente agradeció el acompañamiento de Gobierno provincial y se refirió al inicio del evento por el 2002. “Es una fiesta que tiene historia. Los años han cambiado, ha tenido altibajos como toda fiesta. Este año tuvimos la gran alegría de que el Gobierno de la Provincia nos declaró la fiesta de interés provincial, cosa que a nosotros nos llenó de satisfacción”.

Desde la organización se refirieron a la grilla de artistas y destacaron la participación de Román Ramonda, además de Serena Gamboa y dos bandas locales, Remasterizados y Sin Identidad.

Por último, contaron que también se realizará “la tan esperada elección de la Soberana, representante de nuestra localidad”.