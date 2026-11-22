La Pampa finalmente se quedó con el subcampeonato en la quinta edición de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía, que finalizaron ayer en la Región de los Ríos, Chile. La competencia para personas con discapacidad reunió a deportistas de las provincias de la Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y las siete regiones de Chile.

Los Juegos iniciaron el lunes pasado en la pista municipal y en el natatorio Aqua de Valdivia, la ciudad que fue el epicentro de la competencia. La selección provincial repitió el podio del año pasado con un segundo puesto, y quedó muy cerca de alcanzar el título. En esta edición reunió un total de 74 medallas, de las cuales 52 fueron de oro, 9 de plata y 8 de bronce. El campeón resultó Neuquén, que tuvo la misma cantidad de preseas doradas y de bronce, y marcó la diferencia al obtener cinco medallas más de plata. El tercer lugar fue de Río Negro con 72 unidades (49 de oro, 15 de plata y 8 de Bronce).



En 2027, en La Pampa

Durante el acto de cierre, realizado anoche, se anunció que los Juegos Binacionales de Para Araucanía 2027 se realizarán en La Pampa. Por esa razón representantes de esta Provincia, el entrenador y coordinador Sergio Manazzi, la santarroseña Estefanía Cardoso Ubeda y la piquense Jasiel Medrano, recibieron de manos de funcionarios chilenos las banderas de ambos países que simbolizaron el traspaso de la próxima organización. En tanto que el nadador santarroseño Benjamín Yael Sáenz fue quien tuvo a cargo las palabras de cierre. Dijo: “En nombre de la delegación de La Pampa, quiero agradecer a la Región de los Ríos, a Valdivia por estos Juegos Binacionales 2026. Competir en la piscina Aqua en los 25 y 50 metros fue un orgullo gigante”. También agradeció a todos los profesores y los cuerpos médicos de los diferentes equipos que trabajaron en este certamen. “Ellos nos cuidaron a todos, todos los días. También un respeto enorme para todos los nadadores argentinos y chilenos que dejaron todo en el agua. Este torneo nos une y nos hace mejores a todos”.



Resultados de la tercera y última jornada

En atletismo femenino, La Pampa logró ayer las siguientes medallas: Melisa Ayala ganó el oro en lanzamiento de jabalina en sordos e hipoacúsicos clase 15.

Guillermina Corrales, en clase 11, fue oro en los 800 metros en la prueba para ciegos y disminuidos visuales.

En 200 metros, Jacqueline Tamara Batista fue oro en clase 36, al igual que Estefanía Cardoso Ubeda en clase 46.

En lanzamiento de jabalina, Leticia Alejandra Molina fue medalla de plata con el segundo lugar en clase 54.

Atletismo femenino, La Pampa tuvo medallas en: en 800 metros sordos y hipoacúsicos, Jasiel Medrano fue oro en clase 15.

En lanzamiento de jabalina, Eric Luis Blanco Hostein fue oro en clase 20; Laureano Benjamín Sotelo también fue oro en esa prueba, en la clase 13 de ciegos y disminuidos visuales.

En 200 metros clase 20, Cristian Cuello se adjudicó la medalla de plata.

En tanto que Cristian Cuello alcanzó el oro al ganar en clase 20.



Natación

En cuanto a la natación femenina, La Pampa sumó medallas con: en 200 metros espalda motor, Iara Rocío Fernández fue oro en clase S-5 y Débora María Becerra en clase S-10.

En 25 metros espalda para ciegos y disminuidos visuales, Florencia María Romero Riesgo fue oro. en S-11.

En 25 metros espalda, Isabella Campagno Girabel fue plata con el segundo puesto en intelectuales clase 14.

En natación masculina, en la última jornada La Pampa obtuvo las siguientes medallas: en 25 metros espalda motor PC Clase S1, Santiago González logró la medalla de oro.

En 25 metros espalda, categoría sordos e hipoacúsicos S-15, Pablo Francisco Kalhawy fue presea de oro.

En 50 metros mariposa, Mariano Carnero Deoca fue oro en S-13.

