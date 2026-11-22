El próximo 28 de noviembre, la localidad será escenario de una jornada que reunirá producción regional, artesanías y música popular, con un paseo de emprendedores y una gran peña en el SUM municipal.

La localidad de Vértiz se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Chorizo Seco, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre con una propuesta que combinará tradición, producción local, artesanías y música popular.

La jornada contará con un paseo de artesanos y emprendedoras, mientras que el cierre tendrá como escenario el SUM municipal, donde se desarrollará una gran peña folclórica con la participación de artistas locales y nacionales.

La celebración volverá a poner en valor las costumbres y la identidad de la comunidad, convocando a vecinos y visitantes a compartir una noche de encuentro, cultura y tradición.



La presentación se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del Saúl Echeveste; la viceintendente de la localidad Graciela Haidee Peralta, junto a su equipo de trabajo.



Echeveste remarcó que “es una fiesta muy nueva, pero que viene creciendo de una manera muy importante, con un nivel de artistas nacionales, que es muy difícil poder traerlos a la provincia y ellos con mucho esfuerzo, compromiso y un trabajo diario de todos los días van a poder desarrollar esa fiesta con la participación del estilo de esos artistas”.

“Es una fiesta en la que también habla de nosotros, de nuestra tradición, de nuestras costumbres, de la identidad pampeana”, destacó.



Mientras que Peralta, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial. “Para nosotros no es simplemente una fiesta, es algo más, es compromiso, hay gente con ganas de trabajar, es planificación y esto lleva mucho tiempo. Detrás de toda esta organización también hay un grupo de trabajo que siempre nos está acompañando. Nos hace sentir orgullosos porque vemos que hay gente que quiere ver a Vertiz crecer, quiere que la fiesta crezca”, contó.

Respecto a la programación de evento, explicó que la jornada comenzará a las 17:30 con un desfile, “donde están convocadas todas las instituciones del pueblo, toda la gente que quiera colaborar, más que nada para mostrar nuestras raíces, nuestra cultura. También habrá un encuentro de emprendedores, de artesanos. Hasta el momento ya llevamos más de 40 inscriptos”.

“A las 21:30 en el SUM municipal comenzará el baile con cantantes de renombre, Emma Sosa, Cristian Herrera, y cierra un grupo de cuarteto Omega. También se podrá disfrutar del taller de folclore, Alma y Tradición; la academia de folclore de Spelluzi, y le ballet de General al Pico”, completó.

Por último, contaron desde la organización que en horas de la madrugada se realizará la degustación de los distintos ejemplares de chorizos secos de la región.