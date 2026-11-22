La Pampa comenzó ganando este lunes medallas en la quinta edición de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía para personas con discapacidad, que se disputan en la Región de Los Ríos, Chile, en una jornada en la que además se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en la costanera de Valdivia, a orillas del pintoresco río Calle-Calle.

El acto de apertura contó con la presencia de funcionarios de ambos países, entre ellos el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, quien además en el presidente del Consejo General de los Juegos.La delegación pampeana partió el sábado y como estaba previsto arribó el domingo a Valdivia, el epicentro de las competencias de para atletismo y para natación, con la participación de deportistas de las provincias argentinas Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y las siete regiones de Chile, Bío Bío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En el primer día, los y las pampeanas lograron sumar medallas en las dos disciplinas, tal como estaba previsto. En atletismo femenino, Tamara Jaqueline Batista ganó la medalla de oro al imponerse en los 100 metros clase 36. En los 100 metros clase 46, Estefanía Pilar Cardoso Ubeda fue presea de bronce con el tercer lugar; en la clase 54, Leticia Alejandra Molina ganó la medalla de plata al finalizar segunda en esa distancia. En los 100 metros, categoría ciegos y disminuidos visuales 11, Guillermina Corrales fue medalla de oro.En 100 metros sordos e hipoacúsicos 15, Melisa Ayala se quedó con el oro al vencer en la final.

En los 100 metros clase 21, Romina Recuero se quedó con el oro. Con respecto a lanzamiento de disco, en clase 54, La Pampa obtuvo presea de plata con Leticia Alejandra Molina. En atletismo masculino, en lanzamiento de disco, Eric Luis Blanco Hostein fue presea de oro en clase 20. En 100 metros, Cristian Cuello quedó muy cerca de ganar una medalla al ocupar el cuarto puesto en la clase 20. En 100 metros de la categoría ciegos y disminuidos visuales, en clase 13, Laureano Benjamín Sotelo ganó el oro.

En salto en alto, Yamil Alfonso alcanzó el oro con la victoria en clase 20 .

“Hay que sumar disciplinas”

El subsecretario Ceferino Almudévar tuvo un lugar destacado entre los oradores de la ceremonia de inauguración, realizada este lunes a la noche. Dijo: “Para nosotros es una alegría enorme compartir estos juegos en esta hermosa nación. En estos juegos se respira el amor, el compañerismo y la solidaridad”. Recordó que en el año 2016 se comenzó a pensar que los deportistas con discapacidad también tenían que tener su espacio de participación en los Juegos Binacionales, y que el primer intento fue en Neuquén en 2019. “Afortunadamente los Para Araucanía fueron creciendo y hoy están todas las provincias de Argentina y las regiones de Chile representadas”. Almudévar destacó el trabajo que ha realizado Chile para organizar los juegos, al tiempo que enfatizó que en necesario, un compromiso, que los Para Araucanía sumen más disciplinas y más deportistas.