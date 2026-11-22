Con alrededor de 500 jóvenes de toda la Provincia se disputó la primera etapa de los Juegos Deportivos Pampeanos en diferentes escenarios de Santa Rosa, bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa.

Este primer módulo de competencia estuvo reservado para bádminton, beach vóley, hockey, handball, tenis de mesa, taekwondo, sóftbol y boxeo. Restan dos etapas más para completar los 24 deportes que incluyen la nueva versión de los JDP, que tiene como objetivo mayor cantidad de deportes, la participación de más localidades y por consiguiente un considerable incremento en la cantidad de atletas. La versión de los JDP inició el sábado y finalizó hoy domingo. Durante las dos jornadas jóvenes de entre 12 a 16 años compitieron con pasión, exhibiendo sus habilidades, el esfuerzo y la preparación que duró meses y que incluyó la etapa clasificatoria. La nueva versión de los JPD cada deportista suma puntos para su localidad.

Santa Rosa quedó primera en el medallero con 14 preseas, segunda General Acha con 12 y tercera General Pico, con 4. Santa Rosa sumó 8 de oro y 6 de plata. Las medallas doradas boxeo en boxeo con Mía Escudero en 66 a 70 kilos y Héctor Valquinta en 52 a 54 kilos. En taekwondo fueron oro Elías Abregú en hasta 49 kilos, Nicanor Suhurt en hasta 57 kilos, Michael Coronel en hasta 57 kilos. En tenis de mesa, Ignacio Lobos y Tomás Torres en singles. Las preseas de plata fueron: en boxeo para Giuliana Audisio, Milagros Ortellado, Benjamín Bernalla, Alan Escudero. En taekwondo las de plata quedaron para Amira Acosta y también fue plata Tomás Torres, en tenis de mesa.

General Acha

La ciudad de General Acha se ubica segunda en el medallero con 6 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. El oro fue para Marianela Illanes en boxeo en 54 hasta 57 kilos. En esta misma disciplina Acha sumo oro con Tiziana Magallanes en 60 a 63 kilos, Thiago Canale en 63 a 66 kilos; Lisandro Fresco en 70 a 75 kilos. En taekwondo, ganaron el oro Bianca Rodríguez en hasta 47 kilos y Juliana Córdoba Junco en hasta 55 kilos. Las medallas de plata en taekwondo fueron para Thiago Gómez en hasta 49 kilos y Dylan Ortellado en hasta 57 kilos. El bronce quedó para el equipo de hockey femenino, el taekwondo, a través de Felipe Alvarez en hasta 49 kilos, Joaquín Paredes en hasta 57 kilos y Ahian Arraygada en más de 57 kilos.

General Pico

General Pico ocupa el tercer puesto del podio con dos medallas de oro y dos de plata. La ciudad norteña ganó oro con los equipos de beach vóley y handball femenino.

En tanto que las preseas de plata fueron del sóftbol y handball masculino.

Las demás localidades

Toay se ubica cuarto en el medallero con 2 de oro y 1 de plata.

Fue oro con el púgil Facundo Viñas en 57 a 60 kilos y en sóftbol, mientras que la presea de plata fue del doble de tenis de mesa.

Telén se ubica quinto con 2 de oro y 1 de bronce. Las tres preseas fueron a través del bádminton: dos de oro en singles y bronce en dobles.

25 de Mayo se posiciona sexta con 1 de oro, dos de plata y tres de bronce.

En tenis de mesa ganó el oro con Emma Martini y plata en dobles femenino y en singles con Victoria Díaz.

Ramiro Cerda, por su parte, fue bronce en boxeo en 63 a 66 kilos. También fue bronce en tenis de mesa en dobles masculino y singles masculino con Mirko Villablanca.

Macachín finalizó esta primera etapa con 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce.

Las dos de oro la ganaron las duplas femeninas de beach vóley, la presea de plata el equipo de hockey femenino y plata fue el conjunto de handball.

Miguel Riglos se posiciona octavo con 1 de oro y 1 de plata. El oro fue del doble de bádminton y plata fue el single femenino.

El noveno puesto del medalla esta por el momento compartido entre Catriló y La Adela con 1 medalla de oro y 1 de bronce.

El oro de Catriló fue del doble de bádminton y el bronce de la dupla de beach vóley y el oro La Adela fue a través del doble femenino de tenis de mesa y el bronce con el single de tenis de mesa.

Undécimo puesto se encuentran Bernasconi, Parera y Santa Isabel con 1 de oro; decimocuarto Colonia Barón y Doblas con 3 de plata y 1 de bronce; decimosexto Uriburu y Victorica con 1 de plata; y decimoctavo con 1 de bronce se ubican Agustoni, Falucho, La Reforma, Puelches y Tomás Manuel de Anchorena.