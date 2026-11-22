A través de la Ley de Descentralización y los conversatorios de Economía Social en Bernardo Larroudé, Metileo y Doblas, el Gobierno Provincial y los municipios consolidan un modelo de cercanía que garantiza financiamiento a tasa cero, capacitación y herramientas estratégicas para fortalecer la economía regional.

Con la idea compartida junto a los equipos locales de que el desarrollo no se declara, se construye con articulación y presencia territorial, el Gobierno de La Pampa -en un trabajo coordinado con los municipios de Bernardo Larroudé, Metileo y Doblas- efectivizó una inversión superior a los 30,5 millones de pesos destinada a potenciar la economía social, la producción y la participación comunitaria.

Más allá del impacto financiero de los créditos a tasa cero y con períodos de gracia, la política pública provincial se distingue por su enfoque integral. Como señaló la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, la clave de contar con la vigencia de la Ley de Descentralización radica en potenciar a los gobiernos locales, que son quienes conocen las potencialidades y necesidades reales de sus comunidades.

Mucho más que créditos

El programa provincial entiende que el financiamiento por sí solo no basta. Por ello, se implementan instancias de asistencia técnica y formación en el desarrollo emprendedor, abordando desde la comercialización y la fijación de precios hasta la utilización inteligente de redes sociales y herramientas tecnológicas y de comunicación, como también las mentorias que se integran a otras oportunidades que brinda el Portal WENI de la Comunidad Emprendedora.

Asimismo, los conversatorios de economía social funcionan como un espacio vital de escucha activa y retroalimentación institucional. En sintonía con los lineamientos del gobernador Sergio Ziliotto, estos encuentros permiten diagnosticar desafíos, el intercambio de experiencias y saberes para co-crear soluciones junto a las y los emprendedores en los momentos en que más se necesita el acompañamiento activo del Estado.