El nuevo sistema permite ampliar los horarios de entrenamiento y las actividades en un predio que no contaba con iluminación. La Secretaría de Energía y Minería acompañó a la comisión directiva con un aporte de la Tercera Etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos.

El Club Social y Atlético Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear inauguró el sistema de iluminación LED de su cancha auxiliar de fútbol, una obra que permite ampliar los horarios de uso de las instalaciones y mejorar la organización de los entrenamientos. Del acto participaron autoridades de la Secretaría de Energía y Minería, integrantes de la actual comisión directiva y de gestiones anteriores, deportistas de distintas edades y público en general.



Con 106 años de historia, “El Verde de Alvear” continúa ampliando su infraestructura para fortalecer la tarea deportiva y social que desarrolla en la comunidad. El predio fue adquirido por la comisión directiva en 2019 con ese propósito y, con la nueva iluminación, suma mejores condiciones para distribuir las prácticas y dar respuesta a las necesidades de sus distintas categorías.

La intervención se concretó con un aporte provincial de $29.134.300, destinado a la adquisición de 24 proyectores LED de 400 W, columnas, estructuras metálicas, tablero, protecciones y demás materiales eléctricos, además de la mano de obra. También se ejecutaron el tendido y la acometida para abastecer al espacio, que hasta entonces carecía de iluminación.



El presidente de la institución, Pedro Fernando Alasia, destacó la continuidad del proyecto de crecimiento del Club, “Cuando la comisión adquirió este predio en 2019, lo hizo pensando en ampliar las instalaciones y acompañar el trabajo social que hacemos todos los días. Hoy, tener la cancha auxiliar iluminada nos permite organizar mejor los entrenamientos y aprovechar más este espacio. En un club con 106 años de historia, cada mejora es parte de una construcción colectiva. Agradecemos al Gobierno provincial y a la Secretaría de Energía y Minería por acompañarnos y ayudarnos a seguir creciendo”.



Por su parte la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni, enmarcó la inauguración en el alcance territorial de la política energética provincial promovida por el gobernador Sergio Ziliotto, “el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, en esa línea nos ha encomendado que esta política pública llegue a instituciones de toda La Pampa. Ya acompañamos a más de 120 clubes, porque entendemos que el Plan Energético cobra aún más significancia cuando logra transformar realidades, en este caso mejorar las oportunidades de cómo se vive el deporte en cada localidad pampeana. La territorialidad del Plan se expresa en estas obras, que responden a necesidades concretas y reconocen el esfuerzo de cada comunidad y comisiones directivas de los clubes”.

En ese sentido, vinculó además el fortalecimiento de las instituciones con el uso responsable de la energía: “Los clubes también juegan en la liga de la eficiencia: incorporar tecnología LED les permite aprovechar mejor la energía y sumar horas de actividad. La transición energética tiene que traducirse en beneficios para la gente, y esta cancha que hoy puede recibir a sus deportistas después de que cae el sol, es una muestra de ese camino”.



El acompañamiento a las instituciones deportivas expresa la decisión política del Gobierno provincial de respaldar el esfuerzo de las comisiones directivas y sus comunidades. La inversión pública fortalece espacios de encuentro, amplía derechos y genera oportunidades en cada localidad, con una mirada federal que promueve el desarrollo en todo el territorio pampeano junto a quienes lo habitan.