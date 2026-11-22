Los festejos comenzarán este viernes 20 y se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre. El programa incluye competencias deportivas, muestras fotográficas, encuentros con vecinos, el acto oficial y un cierre musical con Amar Azul. La presentación se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo.

La localidad de Intendente Alvear celebrará el próximo 26 de noviembre sus 130 años de historia con una semana de actividades culturales, deportivas y recreativas que comenzará este viernes 20 y culminará el domingo 29 con espectáculos musicales en la Plaza San Lorenzo. El programa fue presentado esta mañana en la Secretaría de Turismo por la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi, y la intendenta de Intendente Alvear, Agustina García.

Durante la presentación, Stefanazzi invitó a la comunidad pampeana a participar de las celebraciones y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el municipio para fortalecer la actividad turística en la localidad, como parte de la región norte de la Provincia.

En ese sentido, señaló que Intendente Alvear cuenta con distintos atractivos para conocer y disfrutar, y valoró la predisposición de la comuna para impulsar propuestas que contribuyan al desarrollo turístico.

Por su parte, García destacó la importancia de llegar a los 130 años con una programación que permita recuperar la historia de la localidad, poner en valor sus instituciones y generar espacios de encuentro para los vecinos. Explicó que se organizó una agenda para toda la semana, con propuestas deportivas, culturales y actividades destinadas a reconstruir la memoria colectiva.

Cronograma de festejos

La apertura será el viernes 20, a las 18, con el cierre de los talleres culturales en el Anexo de la Casa de la Cultura, un espacio recuperado y acondicionado por la actual gestión municipal para el funcionamiento de esas actividades.

Durante el sábado 21 y domingo 22 se desarrollará la tercera edición del torneo interprovincial de tejo en el Polideportivo Municipal. La competencia convoca a participantes de distintas localidades pampeanas y también del oeste bonaerense, el sur de Córdoba y San Luis.

El lunes 23 será el turno de las actividades deportivas en la Plaza San Lorenzo, con largada a las 18. Habrá carreras para niños de nivel inicial y primario, una propuesta destinada a estudiantes secundarios, una correcaminata comunitaria gratuita y abierta a todas las edades y una competencia de 5 kilómetros. Las personas interesadas podrán consultar las inscripciones y los detalles en la página web y las redes sociales del municipio. Quienes se inscriban recibirán una remera conmemorativa.

La jornada del martes 24 tendrá dos actividades vinculadas con la identidad local.

Por un lado, se realizará el tradicional acto de plantación de árboles de los grupos de egresados en el Paseo Echar Raíces, una iniciativa que simboliza el vínculo de los jóvenes con el pueblo, aun cuando deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios o iniciar su vida laboral.

Ese mismo día, a las 19, en la Vieja Usina, se inaugurará la muestra fotográfica Intendente Alvear: 130 años de historia. La exposición reunirá imágenes del archivo histórico local y propondrá un recorrido desde los primeros pobladores y la fundación del pueblo hasta el desarrollo de sus instituciones.



El miércoles 25, a las 20, el espacio Flora será escenario del conversatorio Pequeñas y grandes historias, Alvear ayer y antes. La actividad reunirá a vecinos que compartirán testimonios, recuerdos y anécdotas sobre la evolución de la comunidad y el crecimiento de sus instituciones.

El día del aniversario

El jueves 26 de noviembre, fecha en que Intendente Alvear cumplirá 130 años, las actividades comenzarán por la mañana con el izamiento de la bandera y una ofrenda floral en el cementerio. También se presentará una nueva intervención histórica en el espacio Alberto P. Conchez, sobre la avenida San Martín, con fotografías y textos que reconstruirán distintas etapas de la historia local.

Por la tarde, a las 18, se realizará la concentración en la Plaza San Lorenzo para el acto oficial. Una vez finalizado, tendrá lugar un desfile del que participarán más de 20 instituciones, entidades deportivas y organizaciones de la comunidad.

El cierre de la semana aniversario será el domingo 29, nuevamente en la Plaza San Lorenzo, con una variada propuesta de artistas, la presentación del grupo Ocaso Folklore y el espectáculo central de Amar Azul, previsto para las 22. También habrá paseo de artesanos, servicio de cantina a cargo de instituciones locales y otras actividades recreativas.



Consultada sobre el momento que atraviesa Intendente Alvear, García sostuvo que el municipio se encuentra en una situación económica más favorable que al comienzo de la gestión. En ese sentido, indicó que se logró sanear las cuentas municipales y regularizar las deudas con proveedores, lo que permite avanzar tanto con obras como con propuestas destinadas al disfrute de la comunidad.

Además, señaló que el municipio está próximo a concretar la puesta en funcionamiento de una playa de estacionamiento para camiones, una obra considerada prioritaria frente a una problemática de la localidad. Según explicó, ya se avanzó con el cerco perimetral y la instalación eléctrica, mientras resta completar el adoquinado interno del predio.

Finalmente, la intendenta destacó el esfuerzo realizado durante los tres años de gestión y consideró que el 130 aniversario encuentra a la localidad en una etapa de recuperación y con nuevos proyectos en marcha.