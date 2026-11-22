La tercera y última etapa de los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP) 2026 se disputará desde este sábado al lunes en Santa Rosa, organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa.

Desde este año los nuevos JDP 2026 se desarrollan con un nuevo formato, que involucran a más disciplinas (24 en total), más localidades y más atletas de 11 a 16 años.

La nueva propuesta de esa cartera gubernamental se suma a los programas que se vienen sumando año tras año, que abarcan a todas las edades, que son las mejores herramientas que puede desarrollar una política pública en ese sentido, cuyo valor va mucho más allá de los resultados: permite que el deporte acompañe a las personas durante todas las etapas de su vida.

Cabe recordar que ya se disputaron dos módulos de los JDP, y que este fin de semana largo finalizan las competencias con ciclismo, lucha, gimnasia artística, judo, levantamiento olímpico, patín artístico, tenis y atletas. Cada atleta aportará puntos para su localidad, que a su vez integra un medallero, en que también participan los JDP para personas con discapacidad y los JDP de Adultos Mayores. Al finalizar la última competencia se dará a conocer las posiciones generales.

El sábado

El ciclismo tendrá como escenario la pista enclavada en el Parque Don Tomás de Santa Rosa, en donde jóvenes de diferentes edades competirán el sábado desde las 10 hasta 17. Habrá cuatro pruebas: dos contrarreloj, una de 550 metros y la otra de 3.300 metros. Además, se disputará una carrera por eliminación de 200 metros recto y una prueba de habilidades por tiempo.

En tanto que la lucha tendrá como escenario el club San Martín, en donde competirán un total de 12 equipos, siete masculinos y cinco femeninos.

La gimnasia artística competirá en el gimnasio del club All Boys. En este espacio que cuenta con todos los aparatos instalados para esta disciplina, habrá ocho equipos que buscarán sumar puntos, con chicos y chicas que mostrarán sus habilidades en diferentes pruebas: el masculino en rol adelante, battement y continuado, medialuna, rol atrás, caída facial, spagat, pararse, vela, carreras, salticado y medialuna estrella; el femenino giro 180º grados sobre dos pies, salto gato, salto en extensión, vertical, rol adelante agrupado, rol atrás agrupado, medialuna, paloma a 90º, mantener 1”.

El judo tendrá lugar en el colegio Belgrano, el mismo espacio en donde el pasado fin de semana se presentó tiro con arco. Diferentes pesos y capacitación desde las 10 hasta las 14. El Levantamiento olímpico se desarrollará en el gimnasio Taurus (avenida Pedro Luro 2685). Habrá dos pruebas, arranque y envión, en tres categorías. La actividad, cuyo se desarrollará preferentemente en horas de la tarde. El patín artístico ocupará la pista del Polideportivo Butaló. En este espacio deportivo los y las patinadoras exhibirán la técnica y las habilidades sobre patines de cuatro ruedas en categorías formativas. Las pruebas previstas son paloma, carrito, figuras hacia adelante (bajas y altas), trompos y destrezas de deslizamiento.

El tenis se jugará en las canchas de polvo de ladrillo del club Estudiantes de Santa Rosa. Se jugarán encuentros de singles y dobles. El tiro deportivo, por su parte, afrontará la competencia en la Escuela Nº 2. En tanto que la disciplina escalada disputará el encuentro por las medallas en la sede del gimnasio Vertical Muro (Coronel Gil 270).

Tres días de atletismo

El atletismo de los JDP se desarrollará en tres días, desde sábado a lunes. El sábado las pruebas comienzan a las 13, mientras que el domingo y el lunes se competirá desde la mañana hasta la tarde, después de un breve descanso al mediodía. Habrá pruebas de campo y pista durante las tres jornadas.

Localidades

Participarán en esta tercera etapa: Adolfo Van Praet, Alpachiri, Arata, Bernasconi, Catriló, Ceballos, Chacharramendi, Colonia Santa Teresa, Eduardo Castex, General Acha, General Campos, General Pico, General San Martín, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Reforma, Macachín, Metileo, Miguel Riglos, Parera, Puelches, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Relmo, Santa Rosa, Speluzzi, Telén, Toay, Tomás Manuel Anchorena, Trenel, Uriburu y 25 de Mayo.