El jefe comunal Oscar Canonero, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, dejaron inaugurada junto a vecinos la nueva torre de telefonía celular de Falucho. Por la empresa Claro estuvo presente Agustín Valdez, ejecutivo de cuentas de Empresas y Gobierno. El sitio ya está operativo y brinda servicio móvil de Claro en la localidad y su zona rural cercana.



La obra responde a un pedido sostenido de la comunidad. Hasta ahora la señal de celular en el pueblo era deficiente, lo que condicionaba la comunicación cotidiana y el trabajo de productores agropecuarios, comerciantes e instituciones.



Con esta habilitación, Falucho completa en tres años un cambio profundo en su acceso a las telecomunicaciones. En 2023 EMPATEL interconectó la localidad a la red troncal provincial de fibra óptica. En 2025 la empresa construyó la red de fibra óptica domiciliaria, que opera la Cooperativa de Realicó. En 2026 se suma la telefonía móvil.

La torre forma parte del plan de despliegue que el Gobierno de La Pampa lleva adelante a través de EMPATEL, en un esquema de trabajo articulado con Claro. El objetivo es llevar servicio móvil a las localidades pampeanas con deficiencias de señal. En los últimos meses se habilitaron sitios similares en Unanue, Colonia Santa Teresa y Colonia Santa María.



«Quiero agradecerle al gobernador Sergio Ziliotto, porque escuchó el pedido de nuestros vecinos y lo convirtió en una obra concreta», expresó el jefe comunal Canonero. «En pocos años Falucho pasó a tener red troncal, fibra óptica en los hogares y ahora señal de celular. Para un pueblo de nuestro tamaño, eso cambia la vida de todos los días», agregó.



El ministro Curciarello señaló que «la conectividad es una política de Estado en La Pampa» y remarcó el criterio que la orienta: «Donde el mercado no llega por sí solo, la Provincia pone la infraestructura y articula con el sector privado para que el servicio llegue. El objetivo es que vivir en una localidad pequeña no signifique estar peor comunicado».

Por su parte, el presidente de EMPATEL explicó el esquema de trabajo: «EMPATEL aporta la infraestructura y el transporte por fibra óptica, y Claro presta el servicio móvil. Es un modelo que ya funciona en otras localidades y que vamos a seguir replicando». Y añadió: «Falucho muestra el recorrido completo: primero la red troncal, después la fibra al hogar con la Cooperativa y ahora la telefonía móvil».