Con el apoyo del Gobierno provincial, la institución sumó infraestructura lumínica eficiente en el marco de la tercera etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos. La obra permitirá ampliar las franjas horarias de entrenamiento y mejorar las condiciones para la práctica deportiva.

El Club All Boys de Trenel inauguró el nuevo sistema de iluminación eficiente en su cancha auxiliar, una obra clave que permitirá extender los horarios de uso y optimizar la organización de las actividades deportivas de la institución. El acto contó con la presencia del secretario de Energía y Minería, Matías Toso, la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Dorini, integrantes de la comisión directiva encabezada por su presidente, Milton Manuel Méndez, deportistas y vecinos de la localidad.

La intervención demandó una inversión provincial de $ 22.186.726,85, canalizada a través de la Secretaría de Energía y Minería en el marco de la tercera etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos. En ese sentido desde la Subsecretaría de Energías Renovables se acompaña a las instituciones en el armado del proyecto, a partir de las necesidades y realidades de cada club bajo una mirada territorial y equitativa. Los fondos fueron destinados a cubrir la infraestructura, los materiales y la mano de obra necesaria para iluminar el predio, contemplando la instalación de seiscolumnas con sus respectivas estructuras metálicas, tablero eléctrico, medidas de protección, tendido y 18 reflectores LED de 500 W.



Durante la jornada, la secretaria de All Boys, Virginia García, celebró el avance en la infraestructura y agradeció la articulación que permitió concretar la obra. “Estamos celebrando un nuevo avance en nuestra infraestructura, una obra que nos permitirá seguir mejorando las condiciones en las que desarrollamos nuestras actividades y acompañar el crecimiento de quienes forman parte de All Boys. Para que esto sea posible fue fundamental el acompañamiento de la Secretaría de Energía y Minería, junto a los aportes de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Trenel. Esta cancha auxiliar es mucho más que un espacio para el fútbol infantil y las divisiones inferiores; es un lugar abierto a distintas propuestas, y contar con iluminación adecuada significa ampliar posibilidades para que cada vez más personas disfruten nuestras instalaciones”.



Por su parte, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, enmarcó la inauguración en el alcance territorial del Plan impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto y ejecutado junto a la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, destacando el trabajo comunitario y la constancia de la dirigencia. “Hoy tenemos que destacar la unión entre la comunidad, el municipio, la cooperativa, la Provincia, el club y los socios que entienden que en comunidad se construye y se cuida. Estos espacios sirven para encontrarnos y entender que las políticas públicas son el camino para ir desde el lugar en el que estamos hacia el lugar que soñamos. Eso es lo que hicieron quienes dirigen este club: pensaron una idea, la convirtieron en un proyecto y ya es la segunda vez que concretan una obra de estas características”.



Con esta incorporación, All Boys de Trenel renueva su compromiso con la “Liga de la Eficiencia”, que ya iluminó su cancha principal en la segunda etapa del plan y se consolida gracias a la planificación y continuidad de una política pública presente en todo el territorio. De este modo, el Gobierno provincial sostiene el acompañamiento a las instituciones deportivas y utiliza la energía como una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos.