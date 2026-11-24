Con un importante aporte del Gobierno provincial y fondos municipales continúa el avance de los trabajos en las instalaciones del Polideportivo, que se van mejorando día a día.

Luego de todos los trabajos realizados con el techo ahora se logró la instalación del gas natural, permitiendo de esta manera la realización de eventos, no solo deportivos, sino también encuentros Cumelén, entre otros.

“Es un paso muy importante tener el gas natural”, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias el intendente local Carlos Marchisio, que además valoró el aporte provincial “permanente” y destacó la actividad cultural y deportiva que se desarrolla en Metileo.

Marchisio consideró que “la instalación del gas natural, ha sido un momento histórico para Metileo porque es un trabajo que comenzó hace meses y por fin se concretó, conectaron le medidor y ya los artefactos están funcionando a pleno”.

El funcionario aseguró que “es un polideportivo que recibió importantes aportes del gobierno provincial y también por parte de las arcas municipales, todas las refacciones las venimos haciendo con los aportes que realiza el gobierno de la provincia a través de Asuntos Municipales y por nuestro lado desde la municipalidad también decidimos aportar fondos para acompañar todas estas refacciones con la instalación de seis artefactos de gas que, como dije anteriormente, ya están funcionando”.

“Además de todos los deportes que se practican en este enorme salón, nos sirve para realizar otro tipo de eventos sociales, de centros Cumelén, talleres como el de Arquería que se está dictando en este momento y otro tipo de actividades sociales y culturales”.

Actividades culturales

El intendente dijo que “en cuanto a las actividades deportivas y culturales, muchas cosas se realizan acá, como el taller de Arquería, se vienen las finales provinciales de la Liga Municipal de Vóley y se van a jugar en este lugar”.

Agregó que “refaccionar el polideportivo tiene sus beneficios ya que nos podemos dar el gusto de tener todos estos eventos con ciertas comodidades”.

“El deporte y la cultura es una parte importante para nuestra gestión, siempre decimos que no es un gasto sino una inversión, desde el municipio destinamos mucho presupuesto en infraestructura y para que los niños y niñas estén siempre cuidados con la alimentación, los viajes, los elementos de trabajo y los profesores, realmente se está haciendo un trabajo muy importante en Metileo”, señaló.

Por otro lado, Marchisio destcó la participación de la localidad en los Juegos Deportivos Pampeanos con Básquet, “algo histórico para nosotros porque recién comenzamos este año con ese deporte, con Fútbol femenino que las chicas hicieron un papel excelente y esto significa que comienzan a verse los frutos de las inversiones que venimos realizando”.

Taller Municipal de inglés

Las niñas, niños y adolescentes tienen la posibilidad, a través de talleres financiados por el municipio de aprender diversas actividades. En el caso de inglés, el profesor a cargo, Santiago Albornoz Becerra, contó que “se dicta todos los viernes, con una división en módulos para que sea más llevadero y se entusiasmen. En uno hay chicos de 6 a 8 años y el otro está destinado al primer ciclo de secundaria y de sexto grado”.

También explicó que “en cuanto a los participantes los más chiquitos son entre 8 y 10 niños y niñas, siempre reforzando lo que se aprende en el colegio. El inglés es completamente necesario porque todo está en ese idioma, los juegos, cuando buscas un trabajo, el Inglés te abre las puertas para todo en el diario vivir. Los chicos se entusiasman porque los talleres son la parte teórica pero también mucha práctica y eso les gusta muchísimo”, finalizó.